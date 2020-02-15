ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Слуга народа" обновила устав и увеличила число руководителей

Новости » Политика     15.02.2020 - 15:10
"Слуга народа" обновила устав и увеличила число руководителей
Фото: съезд партии "Слуга народа" (РБК-Украина)

Высший совет партии расширили до восьми членов

Политическая партия "Слуга народа" обновила устав и увеличила число руководителей с пяти до восьми человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

Сообщается, что в Высший совет партии избрали замглавы фракции "Слуги народа" в Раде Евгению Кравчук, народных депутатов Артема Культенко, Александра Качура, Вадима Галайчука, Анатолия Остапенко, Романа Грищука и Ольгу Коваль, а также руководителя региональной работы на президентских и парламентских выборах Сергея Кострийчука.

Кроме того, был обновлен партийный устав. В частности, доработаны разделы, в которых сформулированы права и обязанности партии, порядок вступления и внутренняя партийная структура. Также партийный съезд объявил об участии "Слуги народа" в местных выборах 25 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что идеологией партии "Слуга народа" объявили украинский центризм.

"Украину затягивали в ловушку различных идеологий… Ни одна из них не сработала, не принесла благосостояния и мир. Я предлагаю попробовать избавить себя от идеологических пут, пойти третьим путем... Мы можем стать той партией, которая будет отдельно от идеологических предрассудков прошлого", - заявил один из лидеров партии Александр Корниенко.

"Слуга народа" предотвратит регистрацию фейковых кандидатов в ЦИК В "Слуге народа" оценили вероятность досрочного роспуска Рады
Новости Украины партиясъездСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь