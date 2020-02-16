Президентская политическая партия "Слуга народа" на съезде обновила состав Высшего совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы в Facebook.

"Партия "Слуга народа" обновила состав Высшего совета. На партийном съезде присутствовали восемь членов, каждый из которых будет отвечать за определенное направление", - говорится в сообщении партии.

За региональное развитие ответственен Артем Культенко, за партийное строительство - Александр Качура, за коммуникации и идеологию - Евгения Кравчук, за организационно-массовую работу - Сергей Кострийчук, за международную работу - Вадим Галайчук, по юридическим вопросам - Анатолий Остапенко, по работе с сообществами - Роман Грищук, а также за образование и развитие - Ольга Коваль.

Напомним, ранее "Слуга народа" обновила устав и увеличила число руководителей с пяти до восьми человек. Был обновлен партийный устав. В частности, доработаны разделы, в которых сформулированы права и обязанности партии, порядок вступления и внутренняя партийная структура. Также партийный съезд объявил об участии "Слуги народа" в местных выборах 25 октября.