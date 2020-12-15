ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Слуга народа" на фракции обсудила назначения в Кабмин: что решили

Автор: Дмитрий Левицкий

Заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского завершилось. Монобольшинство обсуждало кадровые изменения в Кабинете министров.

Самые читаемые новости

Об этом рассказал нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram-канале.

По словам Качуры, на заседании заслушали четырех кандидатов на должности:

  • первого вице-премьера, министра энергетики - Юрия Витренко;
  • министра образования и науки - Сергея Шкарлета;
  • министра по делам ветеранов - Юлию Лапутину;
  • министра аграрной политики - Романа Лещенко.

Нардеп добавил, что профильный парламентский комитет предложил своего кандидата на пост министра ветеранов. Комитет предлагает назначить Александра Порхуна.

"В целом возражений не было практически по всем кандидатам, за исключением Министерства экологии (возразили представители профильного комитета и ряд мажоритарщиков), будет еще сигнальное голосование в партийном чате", - отметил он.

Кроме того, как рассказал Качура, из-за необходимости дополнительных консультаций, заявления об отставке министров ветеранов и экологии, скорее всего, нардепы рассмотрят в пятницу.

Напомним, до этого заместитель председателя фракции Александр Корниенко говорил, что завтра парламент рассмотрит увольнение министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, а назначение новых министров ожидается в четверг, 17 декабря.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныназначениефракцияСлуга народа