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"Слуга народу" на фракції обговорила призначення в Кабмін: що вирішили

Автор: Дмитро Левицький

Засідання фракції "Слуга народу" за участі президента України Володимира Зеленського завершилося. Монобільшість обговорювала кадрові зміни в Кабінеті міністрів.

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Про це розповів нардеп від СН Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

За словами Качури, на засіданні заслухали чотирьох кандидатів на посади:

  • першого віце-прем'єра, міністра енергетики - Юрія Вітренка;
  • міністра освіти та науки - Сергія Шкарлета;
  • міністра у справах ветеранів - Юлію Лапутіну;
  • міністра аграрної політики - Романа Лещенка.

Нардеп додав, що профільний парламентський комітет запропонував свого кандидата на посаду міністра ветеранів. Комітет пропонує призначити Олександра Порхуна.

"В цілому заперечень не було практично щодо всіх кандидатів, за винятком Міністерства екології (заперечили представники профільного комітету і ряд мажоритарників), буде ще сигнальне голосування в партійному чаті", - зазначив він.

Крім того, як розповів Качура, через необхідність додаткових консультацій, заяви про відставку міністрів ветеранів та екології, скоріш за все, нардепи розглянуть в п'ятницю.

Нагадаємо, до цього заступник голови фракції Олександр Корнієнко говорив, що завтра парламент розгляне звільнення міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба, а призначення нових міністрів очікується у четвер, 17 грудня.

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