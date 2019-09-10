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"Слуга народа" достигла консенсуса с другими фракциями, - Арахамия

Новости » Политика    10.09.2019 - 14:47
"Слуга народа" достигла консенсуса с другими фракциями, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По словам Арахамия, политическим партиям не нравится монокоаліція, которая делает других статистами

Во фракции "Слуга народа" подтвердили достижение консенсуса с другими фракциями в вопросе рассмотрения законопроектов. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, политическим партиям не нравится монокоалиция, которая делает других статистами.

"Мы с (фракциями - ред.) дошли до конценсцусу относительно дальнейшего рассмотрения законопроектов. Всем остальным политическим силам не очень нравится монокоалиция в том смысле, что делает статистами всех остальных. Мы договорились, что парламентские традиции важны. Поэтому будем идти по сокращенной процедуре", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во фракции "Слуга народа" объяснили необходимость предоставления народу права законодательной инициативы. По словам Давида Арахамия, у общества есть такой запрос. Также он добавил, что наделение народа правом внесения законодательных инициатив является элементом прямой демократии.

Кроме того, политическая фракция "Слуга народа" планирует принять полтысячи законопроектов до конца года. По словам Араханія, несколько сотен наработанных законодательных инициатив могут быть проголосованы в течение трех месяцев. После этого во фракции "Слуга народа" надеются снизить темп принятия законопроектов.

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