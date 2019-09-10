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"Слуга народу" досягла консенсусу з іншими фракціями, - Арахамія

Новини » Політика    10.09.2019 - 14:47
"Слуга народу" досягла консенсусу з іншими фракціями, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За словами Арахамія, політичним партіям не подобається монокоаліція, яка робить інших статистами

У фракції "Слуга народу" підтвердили досягнення консенсусу з іншими фракціями в питанні розгляду законопроектів. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, політичним партіям не подобається монокоаліція, яка робить інших статистами.

"Ми з (фракціями - ред.) дійшли до конценцусу щодо подальшого розгляду законопроектів. Всім іншим політичним силам не дуже подобається монокоаліція в тому сенсі, що робить статистами всіх інших. Ми домовились, що парламентські традиції важливі. Тому будемо йти по скороченій процедурі", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у фракції "Слуга народа" пояснили необхідність надання народу права законодавчої ініціативи. За словами Давида Арахамія, у суспільства є такий запит. Також він додав, що наділення народу правом внесення законодавчих ініціатив є елементом прямої демократії.

Крім того, політична фракція "Слуга народу" планує прийняти півтисячі законопроектів до кінця року. За словами Араханія, кілька сотен напрацьованих законодавчих ініціатив можуть бути проголосовані впродовж трьох місяців. Після цього у фракції "Слуга народу" сподіваються знизити темп прийняття законопроектів.

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Новини України законопроектСлуга народа
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