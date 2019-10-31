"Слуга народа" допускает отстранение Яременко с должности главы комитета

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что Богдан Яременко покинет пост председателя комитета по вопросам внешней политики. Об этом он сказал журналистам в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, скандал с Яременко будет обсуждаться на заседании фракции. Арахамия отметил, что по результатам скандала могут быть три варианта развития событий.

В частности, Яременко может покинуть пост председателя комитета, ему могут исключить из фракции или нардеп добровольно может сложить мандат.

"Я поддерживаю первый вариант", - заявил глава фракции.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в ходе заседания ВР вел переписку с девушкой из сферы интимных услуг. Журналисты сфотографировали переписку парламентария и обнародовали в интернете, но сам нардеп все отрицал. Яременко подчеркивал, что специально все подстроил, чтобы "спровоцировать непрофессиональных журналистов".

Однако позже парламентарий извинился "перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы". "Не все решения бывают одинаковыми удачными… Хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы от жены и детей до фракции и президента", - написал Яременко в своем Facebook.

Добавим также, к спикеру парламента Дмитрию Разумкову уже обратились представители СМИ с просьбой вынести на голосование вопрос о лишении народного избранника Яременко мандата.