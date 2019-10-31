"Слуга народу" допускає відсторонення Яременка з посади глави комітету

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що Богдан Яременко залишить посаду голови комітету з питань зовнішньої політики. Про це він сказав журналістам у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, скандал з Яременко буде обговорюватись на засіданні фракції. Арахамія зазначив, що за наслідками скандалу можуть бути три варіанти розвитку подій.

Зокрема, Яременко може залишити посаду голови комітету, йому можуть виключити із фракції або нардеп добровільно може скласти мандат.

"Я підтримую перший варіант", - заявив глава фракції.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання ВР вів переписку з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Журналісти сфотографували переписку парламентарія і оприлюднили в інтернеті, але сам нардеп все заперечував. Яременко підкреслював, що спеціально все підлаштував, щоб "спровокувати непрофесійних журналістів".

Однак пізніше парламентарій вибачився "перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми". "Не всі рішення бувають однаковими вдалими... Хочу вибачитися перед всіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми від дружини і дітей до фракції і президента", - написав Яременко в своєму Facebook.

Додамо також, до спікера парламенту Дмитру Разумкова вже звернулися представники ЗМІ з проханням винести на голосування питання про позбавлення народного обранця Яременко мандата.