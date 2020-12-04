"Слуга народа" большинством поддержала внедрение помощи бизнесу

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Верховная рада приняла пакет из трех президентских законопроектов для поддержки бизнеса и граждан на случай усиления карантина. Большинство голосов дала фракция "Слуга народа", которая почти единодушно поддержала инициативы президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Президент Зеленский предложил пакет поддержки, направленный четко на тех, кто может попасть под ограничения в случае усиления карантина. Рад, что сегодня парламенту удалось консолидироваться и защитить бизнес и граждан. Теперь мы сможем поддержать украинцев, которые останутся без работы, помочь малому бизнесу выжить, а большем - не накопить долги и сохранить рабочие места", - рассказал в комментарии РБК председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Речь идет о законопроектах № 4429, № 4430, № 4431, инициированные президентом.

Согласно законопроекту № 4429, ФЛП и наемные работники, которые потеряли часть дохода из-за карантина, смогут получить 8 000 грн одноразовой помощи. Для этого главный вид деятельности ФЛП или предприятия должен подпадать под категорию ограниченных на время карантина.

Оформить пособие можно будет онлайн: на веб-портале Госуслуг нужно будет указать данные предпринимателя и номер банковского счета для получения выплаты.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, получить помощь по этой программе смогут более миллиона граждан, а ее общий объем составит почти 10 миллиардов гривен.

"Если вы ФЛП и вынуждены закрыть, например, свою кофейню. Или вы наемный работник, и вас увольняют, потому что кофейня, где вы работали, к сожалению, закрывается - вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", - пояснил глава государства.

Для работодателей предусмотрено до 8 тыс. грн компенсации на каждого работника, чье рабочее время было сокращено из-за карантина. Это позволит избежать сокращения рабочих мест. Получить помощь можно также подав электронное заявление.

Те предприятия, которые остановят работу на время карантина, получат компенсацию расходов на уплату ЕСВ за наемных работников. Речь идет о почти 1,5 миллиарда гривен для около 120 тысяч юридических лиц.

"После этих шагов мы ставим не точку, а запятую. И ежедневно наша команда продолжает искать новые формы для максимальной и всесторонней поддержки людей и поддержки бизнеса", - подчеркнул президент Зеленский в своем видеообращении.

Законопроектом № 4430 предусмотрено освобождение от уплаты единого налога и ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой группы. Также разрешается списание налоговых долгов в размере до 3 060 гривен или отсрочку их погашения до декабря 2021 года, если сумма долга составляет до 6 800 гривен.

Кроме того, граждан и предприятия освобождают от уплаты налога на доходы.

"Внедряя конкретные налоговые стимулы, мы ограждаем бизнес от накопления налоговых долгов, а также помогаем предпринимателям пережить карантин без серьезных потерь", - резюмирует глава "Слуги народа" Александр Корниенко.

Третий из пакета законопроектов - № 4431 - расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. Это, в частности, предоставление единовременной материальной помощи гражданам и компенсаций бизнеса - для сохранения рабочих мест и уплаты ЕСВ за наемных работников.

Напомним, глава государства также анонсировал обновление и расширение программ поддержки бизнеса: доступные кредиты "5-7-9%"; материальная помощь ФЛП, имеющих детей до 10 лет; компенсация по частичной безработице.

Как ранее сообщали в Офисе президента, принятый сегодня пакет помощи для предпринимателей - уже третий с начала года. Весной поддержка была направлена на помощь малому и среднему бизнесу. Так, через программу доступных кредитов "5-7-9%" выдали займов на сумму 13,5 млрд грн.