Случайная легенда "Ливерпуля" перебрался в "Милан"

Сезон 2022/23 форвард начнет в рядах "hоссонери". С миланцами он заключил контракт на 4 года.

Ориги достался "Милану" бесплатно. 30 июня он стал свободным агентом, поскольку его контракт с "Ливерпулем" завершился. На "Энфилде" бельгиец провел 7 лет с перерывом на сезон в немецком "Вольфсбурге" на правах аренды.

В общей сложности за "Ливерпуль" Дивок Ориги сыграл 175 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 мяч и отдал 18 результативных передач. Бельгийский форвард пополнил свою коллекцию трофеев чемпионским титулом АПЛ, Кубком лиги, кубком Лиги чемпионов, Суперкубком УЕФА и медалью победителя Клубного чемпионата мира.

Нападающий никогда не был основным "красным", но навсегда вошел в историю клуба. Именно он дважды забил "Барселоне" в полуфинале Лиги чемпионов 2018/19, когда мерсисайдцы ликовали 4:0 после выездного фиаско (0:3). Также Ориги добил "Тоттенхэм" в финале, удвоив преимущество "Ливерпуля".