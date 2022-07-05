Случайная легенда "Ливерпуля" перебрался в "Милан"

Бельгийский нападающий Дивок Ориги в новом сезоне сменил английский "Ливерпуль" на итальянский "Милан".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Сезон 2022/23 форвард начнет в рядах "hоссонери". С миланцами он заключил контракт на 4 года.
Ориги достался "Милану" бесплатно. 30 июня он стал свободным агентом, поскольку его контракт с "Ливерпулем" завершился. На "Энфилде" бельгиец провел 7 лет с перерывом на сезон в немецком "Вольфсбурге" на правах аренды.
В общей сложности за "Ливерпуль" Дивок Ориги сыграл 175 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 мяч и отдал 18 результативных передач. Бельгийский форвард пополнил свою коллекцию трофеев чемпионским титулом АПЛ, Кубком лиги, кубком Лиги чемпионов, Суперкубком УЕФА и медалью победителя Клубного чемпионата мира.
Нападающий никогда не был основным "красным", но навсегда вошел в историю клуба. Именно он дважды забил "Барселоне" в полуфинале Лиги чемпионов 2018/19, когда мерсисайдцы ликовали 4:0 после выездного фиаско (0:3). Также Ориги добил "Тоттенхэм" в финале, удвоив преимущество "Ливерпуля".
К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
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