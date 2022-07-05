UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Случайная легенда "Ливерпуля" перебрался в "Милан"

Фото: Дивок Ориги (второй слева) с менеджментом "Милана" (twitter.com/acmilan)
Автор: Антон Федорцив

Бельгийский нападающий Дивок Ориги в новом сезоне сменил английский "Ливерпуль" на итальянский "Милан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Сезон 2022/23 форвард начнет в рядах "hоссонери". С миланцами он заключил контракт на 4 года.

Ориги достался "Милану" бесплатно. 30 июня он стал свободным агентом, поскольку его контракт с "Ливерпулем" завершился. На "Энфилде" бельгиец провел 7 лет с перерывом на сезон в немецком "Вольфсбурге" на правах аренды.

В общей сложности за "Ливерпуль" Дивок Ориги сыграл 175 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 мяч и отдал 18 результативных передач. Бельгийский форвард пополнил свою коллекцию трофеев чемпионским титулом АПЛ, Кубком лиги, кубком Лиги чемпионов, Суперкубком УЕФА и медалью победителя Клубного чемпионата мира.

Нападающий никогда не был основным "красным", но навсегда вошел в историю клуба. Именно он дважды забил "Барселоне" в полуфинале Лиги чемпионов 2018/19, когда мерсисайдцы ликовали 4:0 после выездного фиаско (0:3). Также Ориги добил "Тоттенхэм" в финале, удвоив преимущество "Ливерпуля".

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛиверпульМиланЧемпионат Италии