Випадкова легенда "Ліверпуля" перебрався в "Мілан"

Сезон 2022/23 форвард розпочне в лавах "россонері". Із міланцями він уклав контракт на 4 роки.

Орігі дістався "Мілану" безкоштовно. 30 червня він став вільним агентом, оскільки його контракт із "Ліверпулем" втратив чинність. На "Енфілді" бельгієць провів 7 років із перервою на сезон у німецькому "Вольфсбурзі" на правах оренди.

Загалом за "Ліверпуль" Дівок Орігі зіграв 175 матчів у всіх турнірах, у яких забив 41 м'яч і віддав 18 результативних передач. Бельгійський форвард поповнив свою колекцію трофеїв чемпіонським титулом АПЛ, Кубком ліги, кубком Ліги чемпіонів, Суперкубком УЄФА і медаллю переможця Клубного чемпіонату світу.

Нападник ніколи не був основним "червоним", але назавжди увійшов в історію клубу. Саме він двічі забив "Барселоні" у півфіналі Ліги чемпіонів 2018/19, коли мерсисайдці тріумфували 4:0 після виїзного фіаско (0:3). Також Орігі добив "Тоттенхем" у фіналі, подвоївши перевагу "Ліверпуля".