В случае вторжения в Украину. ЕС заявил о готовности введения санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ввести санкции против России. Это произойдет в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По ее словам, Европа сделает все, чтобы не допустить дальнейшей агрессии против Украины и других государств континента.

"Мы подтверждаем нашу солидарность и с Украиной, и с нашими европейскими партнерами, которым угрожает Россия. Безусловно, мы будем отстаивать фундаментальный принцип, что Украина имеет право на собственные решения, как суверенное государство", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В свою очередь она выступила за диалог с Россией, чтобы конфликт решался структурами, которые были созданы для этой цели.

"Но, если ситуация обострится, если будет любая последующая атака на территориальную целостность Украины, мы ответим массивными экономическими и финансовыми санкциями", - подчеркнула глава ЕК.

Вместе с тем, она отметила, что Европейский Союз остается крупнейшим торговым партнером для России, как и крупнейшим инвестором.

"Эти торговые отношения важны для нас. Но они гораздо важнее для России. Мы надеемся, что новая атака (против Украины - ред.) не состоится. Но, если это произойдет, мы готовы", - резюмировала президент Еврокомиссии.

Напомним, министр обороны Алексей Резников отметил необходимость введения санкции против РФ до ее нового возможного наступления в Украину. Поскольку вторжение России будет иметь катастрофические последствия, в частности, нести за собой много крови и миллионы беженцев.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы не будут снова платить кровью за неспособность Запада быстро ответить Российской Федерации в случае нового вторжения в Украину.

Он также отметил, что в Вашингтоне уже приняли решение по жестким санкциям если Москва решится на вторжение.