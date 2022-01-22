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В случае вторжения России запасов газа Украине хватит на неделю, - Reuters

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Вашингтон, Суббота 22 января 2022 17:00
В случае вторжения России запасов газа Украине хватит на неделю, - Reuters Фото: в случае нападения России газ в Украине закончится через неделю (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В случае вторжения России Украина сможет обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты в течение недели. Такой сценарий возможен при прекращении транзита или разрушении трубопроводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечают источники агентства, в случае нападения России удары могут быть нанесены по системе газоснабжения Украины и транзитным трубопроводам. По словам собеседников издания, в этом случае возможность обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты сохранится в течение 5-7 дней. Сроки зависят от погодных и других условий.

Отмечается, что прекращения транзита газа у Украины не будет достаточных объемов в подземных хранилищах для поддержания давления в трубопроводах и поставок голубого топлива потребителям. Отключение подачи газа промышленным предприятиям, считают источники издания, позволит продлить срок службы газотранспортной системы на несколько дней.

По мнению собеседников агентства, теоретически Украина может импортировать до 40 млн кубометров газа из Европы. Однако такой вариант мало вероятен из-за отсутствия у европейских стран достаточных запасов и отсутствием средств на его закупку.

Замена газа другими видами энергии, например электричеством, возможна лишь частично, поскольку Украина использует газ для производства электричества и не имеет достаточных запасов угля для своих электростанций.

Напомним, ранее Министерство аграрной политики увеличило список компаний и холдингов в сельскохозяйственном секторе, которые претендуют на газ по льготным ценам.

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