В случае увеличения ренты на газ инвесторы уйдут из Украины, - ФРТЭКУ
Увеличение налоговой нагрузки на газовую отрасль приведет к сворачиванию газодобывающих проектов в Украине, а инвесторы будут уходить в стране с более прогнозируемыми и стабильными правилами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРТЭКУ) к главе комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрею Герусу.
"Увеличение ренты приведет к оттоку инвестиций в бурение новых скважин, а добыча газа начнет снижаться. В случае увеличения ставки налогообложения инвесторы начнут сворачивать свои газодобывающие проекты в Украине, и скорее всего будут вести свой бизнес в странах с более прогнозируемыми и стабильными правилами", - говорится в нем.
В письме отмечается, что в случае снижения собственной добычи газа Украина будет вынуждена увеличить объемы импорта газа и при текущих ценах это будет стоить не менее 1 млрд долларов в этом году.
"Предыдущий опыт свидетельствует о том, что после принятия такого решения газодобытчики заморозили инвестиции, а добыча газа за год снизилась на 50% и более 2,5 тыс. работников потеряли свои рабочие места", - подытожили в Федерации.
Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал законопроект о повышении ренты на добычу газа.
После этого Кабинет министров Украины зарегистрировал свой законопроект о привязке рентной платы за добычу газа к цене его реализации. В правительственном документе ставки еще выше.
Ранее правительство обязало частные газодобывающие компании реализовать на бирже 20% газа, добытого в Украине в период действия карантина. Стартовая цена должна соответствовать цене природного газа собственной добычи (до учета рентных платежей) и может включать в себя надбавку не более 24%.