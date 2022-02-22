В случае увеличения ренты на газ инвесторы уйдут из Украины, - ФРТЭКУ

Увеличение налоговой нагрузки на газовую отрасль приведет к сворачиванию газодобывающих проектов в Украине, а инвесторы будут уходить в стране с более прогнозируемыми и стабильными правилами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРТЭКУ) к главе комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрею Герусу.

"Увеличение ренты приведет к оттоку инвестиций в бурение новых скважин, а добыча газа начнет снижаться. В случае увеличения ставки налогообложения инвесторы начнут сворачивать свои газодобывающие проекты в Украине, и скорее всего будут вести свой бизнес в странах с более прогнозируемыми и стабильными правилами", - говорится в нем.

В письме отмечается, что в случае снижения собственной добычи газа Украина будет вынуждена увеличить объемы импорта газа и при текущих ценах это будет стоить не менее 1 млрд долларов в этом году.

"Предыдущий опыт свидетельствует о том, что после принятия такого решения газодобытчики заморозили инвестиции, а добыча газа за год снизилась на 50% и более 2,5 тыс. работников потеряли свои рабочие места", - подытожили в Федерации.