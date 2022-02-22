У разі збільшення ренти на газ інвестори підуть з України, - ФРТЕКУ

Збільшення податкового навантаження на газову галузь призведе до згортання газовидобувних проектів в Україні, а інвестори йдуть у країні з більш прогнозованими та стабільними правилами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України (ФРТЕКУ) до голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

"Збільшення ренти призведе до відтоку інвестицій у буріння нових свердловин, а видобуток газу почне знижуватися. У разі збільшення ставки оподаткування інвестори почнуть згортати свої газовидобувні проекти в Україні, і швидше за все будуть вести свій бізнес у країнах із більш прогнозованими та стабільними правилами", - йдеться у ньому.

У листі наголошується, що у разі зниження власного видобутку газу Україна буде змушена збільшити обсяги імпорту газу і за поточних цін це коштуватиме не менше 1 млрд доларів цього року.

"Попередній досвід свідчить про те, що після ухвалення такого рішення газодобувачі заморозили інвестиції, а видобуток газу за рік знизився на 50% і більше 2,5 тис. працівників втратили свої робочі місця", - підсумували у Федерації.