У разі збільшення ренти на газ інвестори підуть з України, - ФРТЕКУ
Збільшення податкового навантаження на газову галузь призведе до згортання газовидобувних проектів в Україні, а інвестори йдуть у країні з більш прогнозованими та стабільними правилами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України (ФРТЕКУ) до голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.
"Збільшення ренти призведе до відтоку інвестицій у буріння нових свердловин, а видобуток газу почне знижуватися. У разі збільшення ставки оподаткування інвестори почнуть згортати свої газовидобувні проекти в Україні, і швидше за все будуть вести свій бізнес у країнах із більш прогнозованими та стабільними правилами", - йдеться у ньому.
У листі наголошується, що у разі зниження власного видобутку газу Україна буде змушена збільшити обсяги імпорту газу і за поточних цін це коштуватиме не менше 1 млрд доларів цього року.
"Попередній досвід свідчить про те, що після ухвалення такого рішення газодобувачі заморозили інвестиції, а видобуток газу за рік знизився на 50% і більше 2,5 тис. працівників втратили свої робочі місця", - підсумували у Федерації.
Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав законопроект про підвищення ренти на видобуток газу.
Після цього Кабінет Міністрів України зареєстрував свій законопроект про прив'язку рентної плати за видобуток газу до ціни його реалізації. В урядовому документі ставки ще вище.
Раніше уряд зобов'язав приватні газовидобувні компанії реалізувати на біржі 20% газу, видобутого в Україні в період дії карантину. Стартова ціна повинна відповідати ціні природного газу власного видобутку (до обліку рентних платежів) і може включати в себе надбавку не більше 24%.