В случае принятия закона про банки возвращение ПриватБанка Коломойскому будет маловероятным, - Минюст

Фото: Денис Малюська (пресс-служба Министерства юстиции)

Денис Малюська сомневается, что Игорь Коломойский добивается возвращения банка в свою собственность

В Министерстве юстиции считают, что в случае принятия закона о банках, возвращение "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому будет "на 99% невозможным". Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире "Радио НВ".

По его словам, он не уверен, что Коломойский судебной волокитой против государства по "ПриватБанку" вообще добивается возвращения банка в свою собственность.

"Если будет принят законопроект, принятый в первом чтении, сейчас находится на рассмотрении в комитете, такое возвращение будет на 99% невозможным. Почему я оставляю 1%? Потому что гарантировать, что завтра какой-то судья не потеряет здравый смысл и не вынесет какую-то ерунду, которую потом отменят, я тоже не хочу", - заявил Малюська.

Напомним, три дня назад комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.

Кроме того, в "Слуге народа" заявляли, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.