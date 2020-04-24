ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У разі прийняття закону про банки повернення Приватбанку Коломойському буде малоймовірним, - Мін'юст

Новини » Політика     24.04.2020 - 17:59
У разі прийняття закону про банки повернення Приватбанку Коломойському буде малоймовірним, - Мін'юст
Фото: Денис Малюська (прес-служба Міністерства юстиції)

Денис Малюська сумнівається, що Ігор Коломойський домагається повернення у свою власність банку

У Міністерстві юстиції вважають, що в разі ухвалення закону про банки, повернення "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському буде "на 99% неможливим". Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, він не впевнений, що Коломойський судовою тяганиною проти держави "ПриватБанку" взагалі домагається повернення банку у свою власність.

"Якщо буде прийнятий законопроект, прийнятий у першому читанні, зараз знаходиться на розгляді у комітеті, таке повернення буде на 99% неможливим. Чому я залишаю 1%? Тому що гарантувати, що завтра якийсь суддя не втратить здоровий глузд і не винесе якусь нісенітницю, яку потім скасують, я теж не хочу", - заявив Малюська.

Нагадаємо, три дні тому комітет з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд законопроекту про банки у другому читанні.

Крім того, у "Слуги народу" заявляли, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набрав чинності закон про зміни до регламенту Верховної ради.

Офіс президента підготував закон про "інвестиційних нянь" В Раді розповіли, коли буде розглянуто "антиколомойський" закон
Новини України банкиДенис МалюськаЗакон
News
On Top