У разі прийняття закону про банки повернення Приватбанку Коломойському буде малоймовірним, - Мін'юст

Фото: Денис Малюська (прес-служба Міністерства юстиції)

Денис Малюська сумнівається, що Ігор Коломойський домагається повернення у свою власність банку

У Міністерстві юстиції вважають, що в разі ухвалення закону про банки, повернення "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському буде "на 99% неможливим". Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, він не впевнений, що Коломойський судовою тяганиною проти держави "ПриватБанку" взагалі домагається повернення банку у свою власність.

"Якщо буде прийнятий законопроект, прийнятий у першому читанні, зараз знаходиться на розгляді у комітеті, таке повернення буде на 99% неможливим. Чому я залишаю 1%? Тому що гарантувати, що завтра якийсь суддя не втратить здоровий глузд і не винесе якусь нісенітницю, яку потім скасують, я теж не хочу", - заявив Малюська.

Нагадаємо, три дні тому комітет з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд законопроекту про банки у другому читанні.

Крім того, у "Слуги народу" заявляли, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набрав чинності закон про зміни до регламенту Верховної ради.