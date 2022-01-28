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ЧМ-2022. В случае поражения от Шотландии Украина сыграет с Уэльсом или Австрией

Автор: РБК-Украина

УАФ сообщила, что сборная Украины в зависимости от результата матча с Шотландией проведет матч против Уэльса или Австрии. В случае победы над шотландцами это будет официальный матч, а в случае поражения – контрольный матч.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

УАФ обнародовал планы сборной Украины на март 2022 года.

24 марта в Глазго подопечные Александра Петракова встретятся в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022 со сборной Шотландии. И в случае победы, 29 марта с победителем пары Уэльс - Австрия в финале плей-офф.

Но, если Украина уступит шотландцам, то 29 марта в Кардиффе нашу сборную будет ожидать контрольный поединок с "неудачником" пары Уэльс - Австрия.

Напомним, что бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко не смог расторгнуть контракт с Дженоа.

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