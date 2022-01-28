ЧМ-2022. В случае поражения от Шотландии Украина сыграет с Уэльсом или Австрией

УАФ сообщила , что сборная Украины в зависимости от результата матча с Шотландией проведет матч против Уэльса или Австрии. В случае победы над шотландцами это будет официальный матч, а в случае поражения – контрольный матч.

УАФ обнародовал планы сборной Украины на март 2022 года.

24 марта в Глазго подопечные Александра Петракова встретятся в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022 со сборной Шотландии. И в случае победы, 29 марта с победителем пары Уэльс - Австрия в финале плей-офф.

Но, если Украина уступит шотландцам, то 29 марта в Кардиффе нашу сборную будет ожидать контрольный поединок с "неудачником" пары Уэльс - Австрия.