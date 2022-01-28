У випадку поразки від Шотландії в плей-оф ЧС-2022, Україна зіграє з програвшим пари Вельс - Австрія

УАФ повідомила , що збірна України в залежності від результату матчу з Шотландією проведе матч проти Вельсу або Автрії. В разі перемоги над шотландцями це буде офіційний матч, а в разі поразки - контрольний матч.

УАФ оприлюднила плани збірної України на березень 2022 року.

24 березня в Глазго підопічні Олександра Петракова зустрінуться в півфіналі плей-оф відбору до ЧС-2022 зі збірною Шотландії. І у випадку перемоги, 29 березня з переможцем пари Вельс - Австрія у фіналі плей-оф.

Але, якщо Україна поступиться шотландцям, то 29 березня в Кардіффі на нашу збірну очікуватиме контрольний поєдинок з "невдахою" пари Вельс - Австрія.