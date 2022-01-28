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У випадку поразки від Шотландії в плей-оф ЧС-2022, Україна зіграє з програвшим пари Вельс - Австрія

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П'ятниця 28 січня 2022 11:48
У випадку поразки від Шотландії в плей-оф ЧС-2022, Україна зіграє з програвшим пари Вельс - Австрія Фото: збірна України з футболу (uaf.ua)
Автор: РБК-Україна

УАФ повідомила, що збірна України в залежності від результату матчу з Шотландією проведе матч проти Вельсу або Автрії. В разі перемоги над шотландцями це буде офіційний матч, а в разі поразки - контрольний матч.

Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.

УАФ оприлюднила плани збірної України на березень 2022 року.

24 березня в Глазго підопічні Олександра Петракова зустрінуться в півфіналі плей-оф відбору до ЧС-2022 зі збірною Шотландії. І у випадку перемоги, 29 березня з переможцем пари Вельс - Австрія у фіналі плей-оф.

Але, якщо Україна поступиться шотландцям, то 29 березня в Кардіффі на нашу збірну очікуватиме контрольний поєдинок з "невдахою" пари Вельс - Австрія.

Нагадаємо, що колишній тренер збірної України Андрій Шевченко не зміг розірвати контракт з Дженоа.

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