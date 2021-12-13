В случае перевыборов Зеленский может получить оппозиционный парламент, - Антипович

"Но почему бы президенту Зеленскому, например, не взять и не отрезать этот груз "Слуги народа", который во многом уже "зашкварен", и избиратели об этом говорят разницей рейтингов кандидата Зеленского и партии "Слуга народа"?", - рассказал социолог.

По его словам, перевыборы выгодны оппозиции, "потому что это держание в тонусе себя и избирателя".

"Это привлечение денег спонсоров на кампанию. Это актуализация себя. Но выгодно ли оно государству как таковому, и с точки зрения управления государством? Когда у нас есть монобольшинство, есть причина и следствие, виноват и победитель. А когда есть четыре партии плюс еще четыре политсилы, которые могут пройти в Раду. Когда будет 6-8 фракций с примерно одинаковыми показателями, то как из этого калейдоскопа формировать коалицию?", - подчеркнул Антипович.

Он уточнил, что есть вариант, что парламент может быть без "Слуги народа".

"Вероятность оппозиционного парламента к президенту Зеленскому, наверное, выше, чем парламенту, который будет мирно сосуществовать с президентом Зеленским. Поэтому, зачем ему это, я не знаю. А для чего это оппозиции - разумеется, еще могут взять и импичмент организовать прямо перед президентскими выборами", - сказал социолог.