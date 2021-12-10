В случае критической ситуации. У Минэнерго есть списки отключений от газа промышленных потребителей

По его словам, когда идет транзит, он частично потребляется на востоке Украины. Когда он доходит до запада страны, поднимают объемы из ПХГ, добавляют в трубу и отдают на западной границе.

"Это вполне нормальная ситуация. Оно всегда так работало. Не нужно, чтобы именно та молекула, которая зашла с востока, вышла на западе", - сообщил Макогон.

Если не будет транзита, нужно будет запустить ГТС в реверсе. То есть, поднимать газ из западных ПХГ и гнать его на восток, что делали это в 2009 году, отметил он.

"Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 года, когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс", - отметил он.

Та ситуация показала, что все работает, это не стандартная работа ГТС, будут сложности, но к этому готовы, добавил Макогон.

"К тому же, составлены списки приоритетных отключений от газа промышленных потребителей. Все облгазы имеют такие списки. В случае критической ситуации, Минэнерго имеет право применить ограничение потребления по этим спискам", - отметил он.