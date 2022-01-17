У разі ескалації з боку Росії будуть заходи щодо "Північного потоку-2", - Бербок
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила Росії наслідками у разі вторгнення в Україну. Можуть ввести заходи проти газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Бербок на спільному брифінгу з головою МЗС Дмитром Кулебою.
Вона нагадала, що процес сертифікації газопроводу поки зупинено.
"Ми з огляду на цей проект, маємо геополітичні нюанси. Ми підтримуємо позицію Вашингтона, що якщо ескалація з боку РФ буде продовжуватись, то будем застосовувати відповідні заходи", - заявила Бербок.
Нагадаємо, заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, у разі нової агресії Росії проти України запуск "Північного потоку-2" ускладниться.
Зазначимо, раніше Німеччина допустила зупинку "Північного потоку-2", якщо Росія вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.