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У разі ескалації з боку Росії будуть заходи щодо "Північного потоку-2", - Бербок

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 14:01
У разі ескалації з боку Росії будуть заходи щодо "Північного потоку-2", - Бербок Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила Росії наслідками у разі вторгнення в Україну. Можуть ввести заходи проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Бербок на спільному брифінгу з головою МЗС Дмитром Кулебою.

Вона нагадала, що процес сертифікації газопроводу поки зупинено.

"Ми з огляду на цей проект, маємо геополітичні нюанси. Ми підтримуємо позицію Вашингтона, що якщо ескалація з боку РФ буде продовжуватись, то будем застосовувати відповідні заходи", - заявила Бербок.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, у разі нової агресії Росії проти України запуск "Північного потоку-2" ускладниться.

Зазначимо, раніше Німеччина допустила зупинку "Північного потоку-2", якщо Росія вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

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