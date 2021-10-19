Сложно, но возможно. Добьется ли Украина экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде

Поклонская работала на оккупантов в Крыму

Поклонская до оккупации Крыма работала в украинской прокуратуре, но в момент захвата полуострова изменила присяге и начала сотрудничать с оккупантами. Россияне назначили ее "прокурором Республики Крым" и поручили вести резонансные уголовные процессы против несогласных с оккупацией крымчан. Именно Поклонская добивалась закрытия Меджлиса крымскотатарского народа и уголовного преследования его лидеров Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ахмета Чийгоза, а также режиссера Олега Сенцова.

В сентябре 2016 года на незаконно организованных выборах в Крыму ей удалось избраться и стать депутатом Государственной думы России от провластной партии "Единая Россия".

Срок ее депутатских полномочий завершился в октябре текущего года, и Путин решил отправить ее послом в Кабо-Верде - это отдаленное островное государство у берегов Африки в Атлантическом океане. Это решение экс-"прокурор Крыма" назвала для себя "большой честью и ответственностью".

Республика Кабо-Верде, известная также как "Острова Зеленого мыса", получила независимость от Португалии только в 1975 году. В ее состав входит архипелаг из 18 мелких и средних островов на расстоянии около 600 км от африканского берега.

Украинские прокуроры о выдаче Поклонской из Кабо-Верде

Сразу после назначения Поклонской послом МИД Украины заявил, что будет добиваться ее выдачи.

"Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке", - заявил РБК-Украина спикер ведомства Олег Николенко.

Он также добавил, что украинский МИД уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.

Действующее руководство прокуратуры АР Крым менее оптимистично в этом вопросе. Там обращают внимание, что послы защищены Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1964 года.

Статья 29 этого документа гласит, что "личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме".

"Венская конвенция запрещает выдавать дипломатов. Но мы однозначно будем поднимать вопрос о направлении запроса в Кабо-Верде о правовой помощи для вручения ей подозрения и повесток", - сообщил РБК-Украина прокурор АРК Игорь Поночовный.

Он также отметил, что Поклонская является фигуранткой уголовных производств, которые касаются незаконного запрета Меджлиса и уголовного преследования Олега Сенцова. Ей также заочно предъявлено подозрение в государственной измене.

В то же время прокурор АРК отметил, что решения украинских судов о заочном аресте подозреваемой еще не получены.

По примеру экстрадиции венесуэльского дипломата

Поночовный также сообщил, что украинские правоохранители намерены изучить обстоятельства выдачи властями Кабо-Верде дипломатического спецпредставителя Венесуэлы Алекса Сааба. Несмотря на свой статус, в октябре он был экстрадирован в США.

"Касательно экстрадиции Поклонской нам надо отрабатывать этот вопрос с МИД и с Офисом генпрокурора и изучить ту практику, которая произошла с представителем Венесуэлы, которого Кабо-Верде выдало. А именно изучить, какой у него был статус", – отметил прокурор.

По его словам, если будет хоть "малейшая зацепка" для выдачи Поклонской, то Украина будет этого добиваться.

Отметим, украинская сторона рассматривает ее как гражданку Украины, с марта 2014 года она находится в розыске. В марте 2020 года Херсонский суд выдал разрешение на ее задержание.