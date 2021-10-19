Сложно, но возможно. Добьется ли Украина экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин 13 октября назначил бывшего так называемого "прокурора Крыма" Наталью Поклонскую послом в африканской стране Кабо-Верде. Министерство иностранных дел Украины сразу же заявило, что будет добиваться ее экстрадиции.
Возможно ли такое развитие событий, - ниже в материале РБК-Украина.
Поклонская до оккупации Крыма работала в украинской прокуратуре, но в момент захвата полуострова изменила присяге и начала сотрудничать с оккупантами. Россияне назначили ее "прокурором Республики Крым" и поручили вести резонансные уголовные процессы против несогласных с оккупацией крымчан. Именно Поклонская добивалась закрытия Меджлиса крымскотатарского народа и уголовного преследования его лидеров Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ахмета Чийгоза, а также режиссера Олега Сенцова.
В сентябре 2016 года на незаконно организованных выборах в Крыму ей удалось избраться и стать депутатом Государственной думы России от провластной партии "Единая Россия".
Срок ее депутатских полномочий завершился в октябре текущего года, и Путин решил отправить ее послом в Кабо-Верде - это отдаленное островное государство у берегов Африки в Атлантическом океане. Это решение экс-"прокурор Крыма" назвала для себя "большой честью и ответственностью".
Республика Кабо-Верде, известная также как "Острова Зеленого мыса", получила независимость от Португалии только в 1975 году. В ее состав входит архипелаг из 18 мелких и средних островов на расстоянии около 600 км от африканского берега.
Сразу после назначения Поклонской послом МИД Украины заявил, что будет добиваться ее выдачи.
"Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке", - заявил РБК-Украина спикер ведомства Олег Николенко.
Он также добавил, что украинский МИД уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.
Действующее руководство прокуратуры АР Крым менее оптимистично в этом вопросе. Там обращают внимание, что послы защищены Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1964 года.
Статья 29 этого документа гласит, что "личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме".
"Венская конвенция запрещает выдавать дипломатов. Но мы однозначно будем поднимать вопрос о направлении запроса в Кабо-Верде о правовой помощи для вручения ей подозрения и повесток", - сообщил РБК-Украина прокурор АРК Игорь Поночовный.
Он также отметил, что Поклонская является фигуранткой уголовных производств, которые касаются незаконного запрета Меджлиса и уголовного преследования Олега Сенцова. Ей также заочно предъявлено подозрение в государственной измене.
В то же время прокурор АРК отметил, что решения украинских судов о заочном аресте подозреваемой еще не получены.
Поночовный также сообщил, что украинские правоохранители намерены изучить обстоятельства выдачи властями Кабо-Верде дипломатического спецпредставителя Венесуэлы Алекса Сааба. Несмотря на свой статус, в октябре он был экстрадирован в США.
"Касательно экстрадиции Поклонской нам надо отрабатывать этот вопрос с МИД и с Офисом генпрокурора и изучить ту практику, которая произошла с представителем Венесуэлы, которого Кабо-Верде выдало. А именно изучить, какой у него был статус", – отметил прокурор.
По его словам, если будет хоть "малейшая зацепка" для выдачи Поклонской, то Украина будет этого добиваться.
Отметим, украинская сторона рассматривает ее как гражданку Украины, с марта 2014 года она находится в розыске. В марте 2020 года Херсонский суд выдал разрешение на ее задержание.
Напомним, МИД России уже заявил, что Украина не имеет права требовать выдачи Поклонской или задерживать ее по пути следования в Африку, поскольку у нее абсолютный дипломатический иммунитет. Отбыть в Кабо-Верде она должна в течение месяца.