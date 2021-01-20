"Сложится равновесие в Сенате": Харрис приведет к присяге трех сенаторов

После инаугурации вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис должна будет привести к присяге трех новых сенаторов. После этого в Сенате сложится равновесие: 50 мест у демократов и 50 мест у республиканцев.

Об этом сообщает ABC News.

За счет того, что Харрис как вице-президент и глава Сената будет иметь решающий голос, демократы получат большинство в Сенате.

В частности, Харрис приведет к присяге Алекса Падилью, которые заменит ее в кресле сенатора. А также двух победителей сенатских выборов в Джорджии, состоявшихся в начале января: Рафаэля Уорнока и Джона Оссоффа.

Напомним, 20 января Камала Харрис вступила на должность вице-президента США. Она стала первой женщиной вице-президентом в истории Соединенных Штатов.

Кроме того, Джо Байден официально стал 46-м президент США. Он торжественно принял присягу американского президента.

Ранее Байден представил свою команду советников в научной сфере, заявив, что его администрация будет руководствоваться "наукой и истиной". Байден впервые в истории Белого дома повысил должность научного советника до уровня члена Кабинета министров.