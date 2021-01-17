ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Впервые в истории США: при Белом доме будет работать советник по научным вопросам

Вашингтон, Воскресенье 17 января 2021 05:21
Впервые в истории США: при Белом доме будет работать советник по научным вопросам
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Избранный президент Джо Байден представил в субботу свою команду советников в научной сфере, заявив, что его администрация будет руководствоваться "наукой и истиной". Байден впервые в истории Белого дома повысил должность научного советника до уровня члена Кабинета министров.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Избранный президент выдвинул на пост директора Управления по политике в области науки и технологий Эрика Ландера, математика, генетика и биолога. Представляя Ландера, Байден охарактеризовал его как "одного из самых блестящих людей, которых я знаю".

Избранный вице-президент Камала Харрис во время представления команды ученых Белого дома вспомнила о своей покойной матери, занимавшейся научными исследованиями в области онкологических заболеваний, и научившей ее критически мыслить.

"Наука, стоящая за изменением климата - это не обман. Наука, изучающая вирус, беспристрастна. Применяются одни и те же законы, одни и те же доказательства являются истинными, вне зависимости от того принимаете ли вы это или нет", - заявила Харрис.

Эрик Ландер - директор-основатель Института Брода Массачусетской больницы общего профиля, профессор биологии Массачусетского технологического института (MIT) и профессор системной биологии Гарвардской медицинской школы. Он был ведущим автором первой статьи, в которой исследователи описали строение человеческого генома.

Избранный президент также пригласил в научную команду Белого дома доктора Френсиса Коллинза, директора Национального института здоровья, который вместе с Ландером изучал геном человека. Байден назначил сопредседателями Совета по науке и технологиям при президенте двух выдающихся женщин-ученых. Совет возглавят химик-технолог, лауреат Нобелевской премии по химии 2018 года Франсес Арнольд и Мария Зубер, вице-президент MIT по исследованиям и профессор геофизики.

Должность директора по политике в области науки и технологий требует утверждения Сенатом.

На пост заместителя директора по политике в области науки и технологий избранный президент номинировал социолога Алондру Нельсон из Принстонского университета.

Накануне Избранный президент США Джожеф Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Она известна своей поддержкой Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Джозеф БайденБелый дом

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь