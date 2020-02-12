Слово "слуга" в названии партии хотят запретить через суд

Окружной административный суд города Киева получил иск о запрете употребления слова "слуга" в названии партии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, иск подан в Министерство юстиции Украины, третье лицо - политическая партия "Слуга народа".

Истец, в частности, просит суд признать бездеятельность Минюста относительно несвоевременного совершения действий по ограничению, запрету употребления/использования слова "слуга" в названии и деятельности особой общественной организации - политической партии "Слуга народа".

"Вместе с тем, истец просит обязать Министерство юстиции Украины принять индивидуальный правовой акт в отношении данной политической силы, которым ограничить и запретить употребление, использование, по мнению истца, антисоциального и коммунистического слова "слуга"", - говорится в сообщении суда.

В настоящее время судом решается вопрос относительно открытия производства по данному административному иску.

Напомним, партия "Слуга народа", которая ассоциируется с президентом Владимиром Зеленским, получила на внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года большинство голосов избирателей и сформировала в Верховной раде "монобольшинство", которое до последнего времени принимало решения в парламенте в "турборежиме".

Отметим, название "слуга народа" во времена СССР применялось к коммунистической партийной номенклатуре, но населением в основном воспринималось иронично.