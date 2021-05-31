Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы

Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал украинцам принять закон о народовластии. Выполнить один из главных пунктов программы президенту и его политсиле удалось не сразу. Только на подготовку документа о всеукраинском референдуме ушел почти год, еще полгода понадобилось, чтобы принять его во втором чтении.

Без поддержки партий рядовым гражданам почти нереально пройти все законодательные процедуры, чтобы довести дело до национального голосования. Первыми воспользоваться этим инструментом хотят в "Батькивщине". Партия Юлии Тимошенко грозится на референдуме отменить закон о рынке земли.

На этом блок инициатив о народовластии от "Слуги народа" не заканчивается. Две недели назад представители президентской политсилы внесли в парламент документ о местном референдуме. Он, в отличие от первого закона, может дать украинцам больше влияния на власть, хоть и на локальном уровне.

Спорный опрос

Когда Рада взялась голосовать за закон о всеукраинском референдуме в первый пленарный день нового года, это подпитало разговоры о том, что у Зеленского могут воспользоваться им в уже скором будущем. Больше ничего не указывало на какую-то спешку: сам президент подписал документ спустя два с половиной месяца после принятия.

На недавней пресс-конференции по случаю двух лет на посту Зеленский заявил, что главный вопрос, который стоит вынести на референдум – ситуация на Донбассе.

"Я уверен, что через некоторое время – потому что у нас несколько планов по прекращению войны – мы представим на рассмотрение общества именно референдум с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработает другой", – сказал глава государства 20 мая, не став вдаваться в детали.

Но это не значит, что вопрос ОРДЛО станет одной из первых тем, вынесенных на всенародное голосование, говорят в Офисе президента. Референдум по Донбассу возможен, если ситуация и содержание переговоров о прекращении войны будут требовать именно такого шага, сказал РБК-Украина советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк. Варианты вопроса, который могут задать украинцам, на Банковой не раскрывают.

"Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир. Если одним из этапов на этом пути может стать всеукраинский референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе. Какого-либо вопроса на референдум или решения в нарушение нашей Конституции не может быть даже гипотетически", – отметил Подоляк.

Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук говорит, что референдум должны проводить не политики, а народ. Он ожидает, что украинцы вынесут на голосование тему вступления Украины в ЕС, НАТО, решения вопроса с Крымом и Донбассом.

"И меньше всего мы бы хотели, чтобы политические партии, особенно те, которые не голосовали за этот закон, выносили свои узкополитические вопросы и пробовали на этом получать какие-то политические дивиденды", – сказал изданию Стефанчук.

Руководство Рады и президент Зеленский (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В президентской команде не спешат анонсировать темы, которые они могут вынести на референдум. Но несколько информированных собеседников издания описали круг идей, рассматриваемых Банковой. Кроме Донбасса, это референдум о вступлении в НАТО и о количестве народных депутатов. Пока планы по поводу этих голосований упираются в уровень общественного отклика, выбор даты их проведения и формулировки вопросов.

Дело в том, что закон о референдуме содержит много барьеров, чтобы не превратить его в непрекращающиеся "вече". Спрашивать можно только один вопрос с четким ответом "да" или "нет".

Для организации всенародного опроса нужно сначала собрать три миллиона подписей, причем минимум по сто тысяч в двух третьих областей страны. Чтобы референдум был признан состоявшимся, проголосовать должны 50%+1 избирателей страны. Требование к явке может "обнулить" все усилия и расходы, потраченные на организацию голосования. Даже во время выборов далеко не всегда к участкам доходит такое количество людей.

Внутренняя социология показывает, что пока собрать больше 50% явки может только референдум о НАТО, пояснил один из собеседников в президентской команде. Но, по его словам, для этого референдума нужен какой-то повод, иначе люди не поймут спонтанность опроса.

"Что касается Донбасса, то президент хотел затронуть эту тему, когда ставили пять вопросов во время местных выборов. Но ничего лучшего не придумали, чем формулировка о свободной экономической зоне. Ведь в этой теме очень важно взвешенно подойти к постановке вопроса, чтобы он был правильно воспринят не только в Украине, но и за ее пределами", – объяснил источник.

Он сомневается, что земельный референдум, который запускает "Батькивщина", соберет нужную явку избирателей. В провластной команде не особо рады тому, что у Тимошенко решили воспользоваться президентской инициативой, которую ее фракция не уставала критиковать во время голосования.

"Просто сидеть сложа руки мы не будем. Как минимум из-за того, сколько она разносила этот закон про рынок земли. Мы будем бороться против ее затеи всеми законными способами. Возможно, президент обратится к КСУ, чтобы тот проверил законность вопроса", – отметил источник в команде Зеленского.

Партия Тимошенко заявила о желании провести референдум по пяти темам. Первый вопрос: "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина"? Инициативная группа по этому опросу уже насчитывает около 17 тысяч человек.

Один из замов главы "Батькивщины" Вадим Ивченко сказал, что до 1 июня они подадут в Центризбирком документы для регистрации этой группы. Если он даст добро, тогда начинается отсчет 90 дней для сбора трех миллионов подписей.

"Потом в течение трех месяцев ЦИК должен объявить о референдуме, он может пройти примерно в октябре, точно до Нового года. Многое уже будет видно до 1 числа, ведь если Центризбирком даст разрешение, то это уже 50% того, что мы проведем референдум, потому что мы сможем собрать три миллиона подписей. Правда, потом ЦИК, конечно же, будет браковать эти подписи: мол, этих людей там нет, а те были за границей", – сказал изданию нардеп.

По словам Ивченко, они по-прежнему критически оценивают сам закон. В партии опасаются, что провластная команда через Центризбирком может застопорить любые попытки провести референдум. Если же "Батькивщине" удастся провести первое голосование, то дальше они могут вынести на опрос тему тарифов, отметил Ивченко.

"Мы приветствуем планы наших коллег из оппозиции о проведении референдумов. Нашим ключевым обещанием было народовластие. Мы приняли новую редакцию закона. Он хорошо проработан, в том числе многими иностранными экспертами и Венецианской комиссией. Мы за то, чтобы законом не манипулировали и чтобы не рассказывали, что по нему нельзя провести референдум. Это полностью рабочий закон", – прокомментировал РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Батькивщина" Юлии Тимошенко первой инициировала проведение референдума (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

У остальных парламентских партий такого энтузиазма по поводу референдума нет. Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сказал изданию, что их партия пока не собирается инициировать всенародное голосование в том виде, в котором оно предусмотрено законом. Во время голосования в Раде фракция Железняка выступала против принятия документа Зеленского.

Похожая позиция и у "Оппозиционной платформы – За життя". По словам нардепа от этой политсилы Николая Скорика, во фракции не считают проголосованный закон действенным. В "Евросолидарности" пока обсуждают разные идеи возможного референдума, сказала изданию представитель этой фракции Виктория Сюмар.

Народовластие 2.0

Множество "стоп-кранов", заложенных в законе о всеукраинском референдуме, затрудняет его использование. Собрать три миллиона подписей, не имея крупного финансового ресурса и поддержки партийной структуры, обычным гражданам не под силу. И уж тем более – завлечь больше половины избирателей страны к урнам в день голосования.

Мнение граждан из-за сложной организации и высоких расходов политики тоже будут спрашивать нечасто. Один из влиятельных собеседников в правящей команде оценил, что себестоимость одной подписи обойдется от 10 до 30 гривен. То есть сбор трех миллионов может стоить миллионы долларов.

В этом плане законопроект о местном референдуме, который недавно внесли в парламент, выглядит проще. В некоторых общинах граждане вполне смогут сами организовать такой опрос, не привлекая политические партии. Конечно, это зависит от того, в какой редакции документ дойдет до финального голосования.

"Целью института местного референдума является предоставление возможности гражданам самостоятельно решать самые важные вопросы местного значения, а также реализация части второй статьи 5 Основного Закона, в соответствии с которой носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ", – заявил Руслан Стефанчук, один из авторов документа.

Из проекта (№5512) следует, что жители вправе проводить референдумы о любых темах местного значения. Исключение – вопросы, которые нарушают законы, Конституцию или касаются местного бюджета и жилищно-коммунальных тарифов. В Крыму и в ОРДЛО проводить референдум можно будет только через три года после возвращения этих территорий под контроль Украины.

Граждане могут также вынести на голосование возможность прекращения полномочий совета общины или ее главы. Один местный референдум – один вопрос с ответом "да" или "нет".

"Этим законопроектом предусмотрена организация и проведение местных референдумов на базовом уровне административно-территориального устройства. То есть в территориальной общине – это село, поселок, ОТО. Он не разрешает проводить референдумы на территории области или района", – пояснила изданию участник рабочей группы по разработке законопроектов по народовластию, член правления Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

Этот вид референдума может инициировать совет, его глава (он же мэр) или обычные жители. В отличие от национального опроса, для которого установлен порог в три миллиона подписей, для местного требуется поддержка 10% избирателей общины. Их подписи собирает инициативная группа, которая передает листы на проверку в территориальную избирательную комиссию. Дальше их отправляют на экспертизу в Центризбирком.

Рада осенью может утвердить механизм местных референдумов (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"ЦИК должен подтвердить, что этот вопрос может быть предметом местного референдума, проверить список подписантов. После этого местный совет обязан объявить референдум и провести его за средства местного бюджета. Ограничений на количество проведенных референдумов нет", – сказала Кириченко.

По ее словам, результаты голосования обязательны к выполнению. Например, если жители высказываются за отмену какого-либо нормативно-правового акта, он теряет силу после оглашения результатов референдума. Но для некоторых из них нужно дополнительное решение местного совета или Рады. Если община решила прекратить полномочия их главы или совета, то парламент обязан в течение 90 дней назначить там перевыборы.

"Может быть и общий вопрос – например, снижение тарифа на транспортные перевозки – который требует дальнейшего решения местного совета или главы общины. На практике не исключено, что они могут не поддержать решение референдума. Впрочем, если совет не поддержит это решение, то община может выносить на референдум вопрос о прекращении его полномочий. Поэтому политически совет будет обязан как-то реагировать", – отметила член рабочей группы по разработке законопроекта.

Эксперт Украинского института будущего, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов полагает, что референдум о прекращении полномочий органов местного самоуправления – самый противоречивый вопрос. Он может обернуться ловким инструментом для политической борьбы, например, против неугодных мэров. Плюс в том, что такой референдум допускается только раз в каденцию совета или главы громады, уточнил Попов. Еще один предохранитель – это 50%+1 явки.

"Такой референдум – это всегда рычаг давления на местную власть, когда она переходит границы. Если она обозлит жителей, то оппоненты соберут подписи и люди мобилизуются. Если небольшой город и нужно не так уж много подписей, тогда жителям более реально провести референдум без поддержки политический партий. Но если Киев – то нужна какая-то разветвленная структура, коммерческая или политическая", – рассуждает эксперт.

Законопроект о местном референдуме выписан достаточно хорошо, но дискуссий в парламенте все равно не избежать, уверен Корниенко. Часть депутатов считает, что пока не стоит передавать столько народовластия на места, говорит один из лидеров "Слуги народа".

"Думаю, до принятия этого документа во втором чтении мы подойдем во время шестой сессии работы парламента", – предположил Корниенко.

Примерно такие же сроки называет и первый вице-спикер Рады. В ближайшее время этот законопроект направят на оценку Венецианской комиссии. "В течение текущей сессии надеемся получить вывод Венецианской комиссии, тогда у нас будет возможность проголосовать законопроект в первом чтении в сентябре - октябре и принять как закон в конце этого года", – сказал первый вице-спикер.

Местный референдум пока кажется более реальным инструментом воздействия на власть. Локальные проблемы, касающиеся улиц, домов и дорог, могут привлечь даже больше внимания граждан, чем глобальные геополитические вопросы.

Но важно, чтобы эта инициатива не скатилась в банальный популизм, манипуляцию общественным мнением и борьбу с оппонентами. Фильтры, которые закрепили в законопроекте, не позволят устраивать референдумы по любому предлогу. Да и вряд ли этим механизмом захочет злоупотреблять местная власть, заботясь об экономии бюджетных средств.