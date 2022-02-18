Словенский канал показал карту с "российским" Крымом. Стало известно, почему

"Во вторник словенский канал RTV Slovenija в своей передаче об Украине использовал карту Украины без Крыма. Посольство немедленно отреагировало на такую ситуацию, направив официальное обращение редакции телеканала", - говорится в заявлении.

Указано, что уже 17 февраля канал обнародовал официальное извинение, объясняя ситуацию технической ошибкой, а не намерения выразить неуважение Украине.

"Украина подвергается массированной информационной пропаганде и фейкам со стороны России. В такое время особенно важно, чтобы все наши партнеры придерживались норм международного права и своей позиции по непризнанию незаконной оккупации Крыма со стороны Российской федерации. Это же касается и журналистов иностранных ЗМ в вопросе соблюдения норм журналистской этики и объективного освещения информации", - отметили в посольстве.

Фото: словенский канал показал карту с "российским" Крымом (facebook.com/UKRinSLO)