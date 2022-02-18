UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Словенский канал показал карту с "российским" Крымом. Стало известно, почему

Автор: Мария Кучерявец

Словенский телеканал RTV Slovenija во время эфира одной из передач показал карту с "российским" Крымом. Там объяснили такие действия технической ошибкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Украины в Словении.

"Во вторник словенский канал RTV Slovenija в своей передаче об Украине использовал карту Украины без Крыма. Посольство немедленно отреагировало на такую ситуацию, направив официальное обращение редакции телеканала", - говорится в заявлении.

Указано, что уже 17 февраля канал обнародовал официальное извинение, объясняя ситуацию технической ошибкой, а не намерения выразить неуважение Украине.

"Украина подвергается массированной информационной пропаганде и фейкам со стороны России. В такое время особенно важно, чтобы все наши партнеры придерживались норм международного права и своей позиции по непризнанию незаконной оккупации Крыма со стороны Российской федерации. Это же касается и журналистов иностранных ЗМ в вопросе соблюдения норм журналистской этики и объективного освещения информации", - отметили в посольстве.

Фото: словенский канал показал карту с "российским" Крымом (facebook.com/UKRinSLO)

Напомним, недавно в Херсонской области в одном из Центров предоставления административных услуг выдали документ, в котором указали принадлежность Крыма к России.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымСловения