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Словенський канал показав карту з "російським" Кримом. Стало відомо, чому

Автор: Марія Кучерявець

Словенський телеканал RTV Slovenija під час ефіру однієї з передач показав карту із "російським" Кримом. Там пояснили такі дії технічною помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства України в Словенії.

"У вівторок словенський інформаційний канал RTV Slovenija у своїй передачі про Україну використав карту України без Криму. Посольство негайно відреагувало на таку ситуацію, надіславши офіційне звернення редакції телеканалу", - йдеться в заяві.

Вказано, що вже 17 лютого канал оприлюднив офіційне вибачення, пояснюючи ситуацію технічною помилкою, а не наміри висловити неповагу Україні.

"Україна піддається масованій інформаційній пропаганді та фейкам з боку Росії. В такий час особливо важливо, щоб всі наші партнери дотримувались норм міжнародного права та своєї позиції щодо невизнання незаконної окупації Криму з боку Російської федерації. Це ж стосується і журналістів іноземних ЗМ в питанні дотримання норм журналістської етики та об’єктивного висвітлення інформації", - наголосили в посольстві.

Фото: словенський канал показав карту з "російським" Кримом (facebook.com/UKRinSLO)

Нагадаємо, нещодавно в Херсонській області в одному з Центрів надання адміністративних послуг видали документ, в якому вказали приналежність Криму до Росії.

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