Словенские дипломаты в течение недели вернутся в Киев
Фото: премьер-министр Словении Янез Янша (GettyImages)
Сотрудники посольства Словении в Украине вернутся в Киев. Дипломаты приедут в столицу в качестве волонтеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Словении Янеза Янша в Twitter.
"Словения вскоре отправит своих дипломатов в Киев. Они волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы ЕС поступил так же. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", - заявил глава правительства.
При этом Янша в эфире словенского телевидения добавил, что дипломаты вернутся в Киев в течение этой недели.
Напомним, 11 сотрудников посольства Беларуси покинули территорию Украины. Они выехали через пропускной пункт на границе с Молдовой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.