Словенські дипломати протягом тижня повернуться до Києва
Фото: прем'єр-міністр Словенії Янез Янша (GettyImages)
Співробітники посольства Словенії в Україні повернуться до Києва. Дипломати приїдуть до столиці в якості волонтерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Словенії Янеза Янша в Twitter.
"Словенія незабаром відправить своїх дипломатів до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб ЄС вчинив так само. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки", - заявив глава уряду.
При цьому Янша в ефірі словенського телебачення додав, що дипломати повернуться до Києва протягом цього тижня.
Нагадавши, 11 співробітників посольства Білорусі покинули територію України. Вони виїхали через пропускний пункт на кордоні з Молдовою.
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