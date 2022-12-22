Словению впервые возглавила женщина-президент

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTV SLO .

Пирц Мусар на торжественном заседании парламента по случаю Дня независимости и единства поклялась, что будет уважать конституционный строй, который будет действовать по совести и работать всеми силами во благо Словении.

Она стала первой в истории страны женщиной-президентом, а ее победа усилила либеральный блок политических сил в Словении после победы левоцентристов на проходивших в апреле парламентских выборах. К обязанностям президента она приступит уже в пятницу, 23 декабря.

Новый президент подчеркнула, что всегда выступала и будет выступать за верховенство права, фундаментальные права человека и автономию государственных подсистем.