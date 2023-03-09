У Словенії відмовились визнавати Росію спонсором тероризму

Як повідомляється, комітет одноголосно підтримав висновки коаліції, які засуджують війну Росії в Україні, й закликав уряд продовжувати надавати допомогу Києву й виступати за "всеосяжний, справедливий і тривалий мир". Однак, комітет не підтримав проект резолюції, яка б визнала Росію державою-спонсором тероризму.

"Ми продемонструємо нашу підтримку українському народу, який проявляє неймовірну мужність, захищаючи свою батьківщину і борючись за універсальні цінності свободи та демократії, і водночас засудимо російське вторгнення", - заявили демократи, які внесли цю пропозицію.

Але в правлячій коаліції ще до голосування в комітеті виступили проти. Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива внести Росію до переліку країн-спонсорів тероризму буде "рівносильна покаранню всього російського народу".

У МЗС Словенії пояснили, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві не існує категорії або списку країн, які підтримують тероризм. Відповідні резолюції ухвалили тільки сім країн-членів ЄС, і навіть у США, де є юридичні підстави оголошувати держави спонсорами тероризму, Росія не входить до цього переліку.

Опозиція назвала заяву МЗС "млявою", а депутат-демократ і колишній міністр закордонних справ Словенії Анже Логар заявив, що дипломатичний тиск на Росію має бути посилений так само, як і санкції.