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Словения выслала свыше трех десятков дипломатов РФ

Фото: Словения присоединилась к "дипломатическим" санкциям ЕС (twitter.com/mzzrs)
Автор: Антон Федорцив

Министерство иностранных дел Словении решило сократить персонал посольства России по мотивам учиненной российскими войсками резни в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт министерства.

Во вторник в министерство вызвали посла РФ для "выражения недовольства и жесточайшего протеста" за военные преступления российских оккупантов в Буче. Словения пообещала приложить все усилия, чтобы привлечь виновных в резне к ответственности.

"МИД также проинформировал посла России о своем решении сократить численность дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях", – говорится в сообщении.

Опираясь на международное право, Словения требует оставить в Любляне такое же количество работников российского посольства, работающего в словенском посольстве в Москве. Как следствие, словенские власти отправили домой 33 российских дипломатов.

К слову, президент Украины призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе организации.

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