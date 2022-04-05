ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Словения выслала свыше трех десятков дипломатов РФ

Новина українською →
Любляна, Вторник 05 апреля 2022 18:46
Словения выслала свыше трех десятков дипломатов РФ Фото: Словения присоединилась к "дипломатическим" санкциям ЕС (twitter.com/mzzrs)
Автор: Антон Федорцив

Министерство иностранных дел Словении решило сократить персонал посольства России по мотивам учиненной российскими войсками резни в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт министерства.

Во вторник в министерство вызвали посла РФ для "выражения недовольства и жесточайшего протеста" за военные преступления российских оккупантов в Буче. Словения пообещала приложить все усилия, чтобы привлечь виновных в резне к ответственности.

"МИД также проинформировал посла России о своем решении сократить численность дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях", – говорится в сообщении.

Опираясь на международное право, Словения требует оставить в Любляне такое же количество работников российского посольства, работающего в словенском посольстве в Москве. Как следствие, словенские власти отправили домой 33 российских дипломатов.

К слову, президент Украины призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Словения Санкции против России Война России против Украины
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации