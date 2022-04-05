Словения выслала свыше трех десятков дипломатов РФ

Министерство иностранных дел Словении решило сократить персонал посольства России по мотивам учиненной российскими войсками резни в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт министерства .

Во вторник в министерство вызвали посла РФ для "выражения недовольства и жесточайшего протеста" за военные преступления российских оккупантов в Буче. Словения пообещала приложить все усилия, чтобы привлечь виновных в резне к ответственности.

"МИД также проинформировал посла России о своем решении сократить численность дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях", – говорится в сообщении.

Опираясь на международное право, Словения требует оставить в Любляне такое же количество работников российского посольства, работающего в словенском посольстве в Москве. Как следствие, словенские власти отправили домой 33 российских дипломатов.