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Словенія вислала понад три десятки дипломатів РФ

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Любляна, Вівторок 05 квітня 2022 18:46
Словенія вислала понад три десятки дипломатів РФ Фото: Словенія приєдналася до "дипломатичних" санкцій ЄС (twitter.com/mzzrs)
Автор: Антон Федорців

Міністерство закордонних справ Словенії вирішило скоротити персонал посольства Росії за мотивами вчиненої російськими військами різанини в Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МЗС.

У вівторок до міністерства викликали посла РФ для "висловлення невдоволення і найжорсткішого протесту" за воєнні злочини російських окупантів у Бучі. Словенія пообіцяла докласти всіх зусиль, щоб притягнути винних у різанині до відповідальності.

"МЗС також поінформував посла Росії про своє рішення скоротити чисельність дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу посольства РФ у відповідності до статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини", – йдеться в повідомленні.

Опираючись на міжнародне право, Словенія вимагає залишити в Любляні таку ж кількість працівників російського посольства, що працює в словенській амбасаді в Москві. Як наслідок, словенська влада відправила додому 33-х російських дипломатів.

До слова, президент України закликав ООН позбавити Росію права вето в Раді безпеки організації.

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