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США продлили карантинные меры до конца апреля

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 08:17
США продлили карантинные меры до конца апреля
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Ограничительные меры продлили в США до 30 апреля

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 до 30 апреля. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает РБК-Украина.

По словам Трампа, такие меры должны замедлить темпы распространения коронавируса в Америке, где количество инфицированные COVID-19 достигло почти 140 тысяч человек.

"Мы хотим, чтобы этот кошмар закончился как можно быстрее. Для этого мы продлеваем наши рекомендации по предотвращению распространения коронавируса до 30 апреля, чтобы остановить его", - сообщил президент США.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Трамп ожидает пика смертности от коронавируса в США через две недели. При этом президент США ожидает, что начало восстановления США после пандемии коронавируса начнется с 1 июня.

Также сообщалось, что по мнению президента США Дональда Трампа, если в стране от коронавируса COVID-19 умрет от 100 до 200 тысяч американцев, это будет хорошим результатом. По некоторым прогнозам, количество жертв коронавируса в США может достичь 2,2 млн человек.

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