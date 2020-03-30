Словенія посилила обмеження на пересування громадян

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У Словенії підтверджено 730 випадків коронавіруса

Уряд Словенії у зв'язку з поширенням коронавірусу посилила обмежувальні заходи в країні. Про це повідомляє Reuters.

зокрема, були введені обмеження на виїзд громадян за межі своїх муніципалітетів. З 30 березня виїзд за межі муніципалітету дозволено лише в тому разі, якщо цього вимагає робота або для візиту до лікаря.

Також згідно з новими правилами, вхід в закриті приміщення, такі як магазини, допускається лише у захисній масці і рукавичках. Крім цього був безстроково продовжено карантин у всіх навчальних закладах, які раніше були закриті на 2 тижні. Літні люди будуть допущені в продовольчі магазини тільки спеціально відведений час для уразливих груп - з 8 до 10 ранку.

До цього в Словенії були закриті всі бари, ресторани, готелі, спортивні центри, культурні установи і магазини, окрім продовольчих. Також у країні скасовані всі види громадського транспорту, включаючи повітряний рух, а також масові зібрання людей.

Відзначимо, в Словенії підтверджено 730 випадків коронавіруса. З них 11 стали летальними.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп оголосив про продовження обмежувальних заходів в Америці до 30 квітня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, на даний момент в Україні офіційно підтверджені 475 випадків COVID-19. При цьому 10 осіб померли від захворювання.