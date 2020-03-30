ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Словенія посилила обмеження на пересування громадян

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 09:47
Словенія посилила обмеження на пересування громадян
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У Словенії підтверджено 730 випадків коронавіруса

Уряд Словенії у зв'язку з поширенням коронавірусу посилила обмежувальні заходи в країні. Про це повідомляє Reuters.

зокрема, були введені обмеження на виїзд громадян за межі своїх муніципалітетів. З 30 березня виїзд за межі муніципалітету дозволено лише в тому разі, якщо цього вимагає робота або для візиту до лікаря.

Також згідно з новими правилами, вхід в закриті приміщення, такі як магазини, допускається лише у захисній масці і рукавичках. Крім цього був безстроково продовжено карантин у всіх навчальних закладах, які раніше були закриті на 2 тижні. Літні люди будуть допущені в продовольчі магазини тільки спеціально відведений час для уразливих груп - з 8 до 10 ранку.

До цього в Словенії були закриті всі бари, ресторани, готелі, спортивні центри, культурні установи і магазини, окрім продовольчих. Також у країні скасовані всі види громадського транспорту, включаючи повітряний рух, а також масові зібрання людей.

Відзначимо, в Словенії підтверджено 730 випадків коронавіруса. З них 11 стали летальними.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп оголосив про продовження обмежувальних заходів в Америці до 30 квітня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, на даний момент в Україні офіційно підтверджені 475 випадків COVID-19. При цьому 10 осіб померли від захворювання.

В Україну повернулися понад 144 тисяч осіб з початку карантину Трамп розповів, скільки американців помре від коронавірусу при хорошому сценарії
Новини України СловенияограничениеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся