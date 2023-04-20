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Словенія продовжила тимчасовий захист для українських біженців

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Четвер 20 квітня 2023 22:00
Словенія продовжила тимчасовий захист для українських біженців Фото: Словенія продовжила тимчасовий захист для українських біженців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 20 квітня, уряд Словенії ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту, який було запроваджено для людей, переміщених з України внаслідок військового вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на STA.

Від початку війни і до березня цього року міжнародний захист отримали 164 українці. За цей період громадянам України було видано або продовжено 120 дозволів на постійне проживання та 628 дозволів на тимчасове проживання.

Станом на 4 березня 2023 року 2722 громадян України мали чинну посвідку на тимчасове проживання, зокрема 1866 постійних посвідок на тимчасове проживання та 856 тимчасових посвідок на тимчасове проживання.

Нагадаємо, уряд Словенії планує приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України.

Крім того, Словенія підтримала членство України у НАТО.

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