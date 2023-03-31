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Словенія підтримала членство України в НАТО

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Україна, П'ятниця 31 березня 2023 22:54
Словенія підтримала членство України в НАТО Фото: Словенія підтримала членство України в НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна має стати рівноправним членом Північноатлантичного альянсу. Відповідну декларацію було підписано між Україною та Словенією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

У документі сказано, що Словенія засуджує повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, бо це підриває основи Статуту ООН.

Окрім цього влада Словенії вважає, що Україна зробила визначний внесок для забезпечення безпеки як євроатлантичного простору, так і поза його межами. Зокрема це відбувається шляхом протистояння військовій агресії з боку Росії.

"Республіка Словенія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови", - сказано в декларації.

Окрім цього Україна підтримує кандидатуру Республіки Словенія на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2024-2025 років.

Нагадаємо, одним з прямих наслідків російського вторгнення стало рекордне зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни.

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