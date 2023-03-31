Словенія підтримала членство України в НАТО

Україна має стати рівноправним членом Північноатлантичного альянсу. Відповідну декларацію було підписано між Україною та Словенією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

У документі сказано, що Словенія засуджує повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, бо це підриває основи Статуту ООН.

Окрім цього влада Словенії вважає, що Україна зробила визначний внесок для забезпечення безпеки як євроатлантичного простору, так і поза його межами. Зокрема це відбувається шляхом протистояння військовій агресії з боку Росії.

"Республіка Словенія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови", - сказано в декларації.

Окрім цього Україна підтримує кандидатуру Республіки Словенія на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2024-2025 років.