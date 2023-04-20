Словения продлила временную защиту для украинских беженцев

В четверг, 20 апреля, правительство Словении приняло решение о продлении временной защиты, которая была введена для людей, перемещенных из Украины в результате военного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на STA .

С начала войны и до марта этого года международную защиту получили 164 украинца. За этот период гражданам Украины было выдано или продлено 120 разрешений на постоянное проживание и 628 разрешений на временное проживание.

По состоянию на 4 марта 2023 года 2722 гражданина Украины имели действующий вид на жительство, в том числе 1866 постоянных видов на жительство и 856 временных видов на жительство.

Напомним, правительство Словении планирует присоединиться к совместной закупке боеприпасов для Украины.

Кроме того, Словения поддержала членство Украины в НАТО.

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