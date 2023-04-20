ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Словения продлила временную защиту для украинских беженцев

Новина українською →
Четверг 20 апреля 2023 22:00
Словения продлила временную защиту для украинских беженцев Фото: Словения продлила временную защиту для украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 20 апреля, правительство Словении приняло решение о продлении временной защиты, которая была введена для людей, перемещенных из Украины в результате военного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на STA.

С начала войны и до марта этого года международную защиту получили 164 украинца. За этот период гражданам Украины было выдано или продлено 120 разрешений на постоянное проживание и 628 разрешений на временное проживание.

По состоянию на 4 марта 2023 года 2722 гражданина Украины имели действующий вид на жительство, в том числе 1866 постоянных видов на жительство и 856 временных видов на жительство.

Напомним, правительство Словении планирует присоединиться к совместной закупке боеприпасов для Украины.

Кроме того, Словения поддержала членство Украины в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Словения Война России против Украины
NEWS
Эстония одобрила новый пакет помощи для Украины
Эстония одобрила новый пакет помощи для Украины
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны