Словения поддерживает отправку в Украину систем противоракетной обороны С-300

Премьер-министр Словении Янез Янша рассказал, что поддерживает отправку в Украину систем противоракетной обороны С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его словам,

Ранее мы сообщали, что Словения призвала Евросоюз и НАТО вернуть послов в Киев.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 35-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!