Словенія підтримує відправку в Україну систем протиракетної оборони С-300

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша розповів, що підтримує відправку в Україну систем протиракетної оборони С-300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За його словами,
Раніше ми повідомляли, що Словенія закликала Євросоюз і НАТО повернути послів до Києва.
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