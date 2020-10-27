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Словения поддержала создание Крымской платформы, - МИД

Автор: РБК-Украина

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова обсудила с послом Словении в Украине Томажом Менцином вопрос создания Крымской платформы и милитаризацию Россией оккупированного Крыма. Джапарова выразила благодарность за поддержку Словенией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Словения поддерживает инициативу создания Крымской платформы", - говорится в сообщении.

Во время встречи Джапарова подробно проинформировала посла о многочисленных нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Крыма, а также акцентировала внимание на милитаризации Азово-Черноморского региона и преобразовании оккупированного Крыма на российскую военную базу.

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В то же время она заявила о фактической блокировке деятельности украинской церкви в Крыму и подчеркнула важность внимания международного сообщества к религиозной свободе и притеснениям на оккупированном полуострове.

Отмечается, что стороны обсудили насыщенную повестку дня двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций, а также подтвердили обоюдную готовность тесно взаимодействовать в рамках ООН, ОБСЕ по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь посол Менцин подчеркнул, что Украина может уверенно рассчитывать на поддержку во время председательства Словении в ЕС во втором полугодии 2021 года, а также заверил, что Любляна будет продолжать реализацию мероприятий в поддержку программы децентрализации в Украине.

Напомним, ранее США заявили о готовности работать над созданием Крымской платформы вместе с Украиной.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил в готовности его страны поддержать будущую платформу по деоккупации Крыма. Турция также готова быть активным участником Крымской платформы.

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