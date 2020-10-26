США готовы к сотрудничеству по созданию Крымской платформы

США готовы работать над созданием Крымской платформы вместе с Украиной. Штаты и дальше подтверждают приверженность позиции по аннексии полуострова.
Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел.
В Киеве состоялась встреча временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин с первой замглавы МИД Эмине Джапаровой. В разговоре они обсудили вопросы Крыма.
Джапарова представила Квин видение основных элементов и наполнения Крымской платформы, целью которой является консолидации мировой позиции по непризнанию оккупации Крыма Россией.
Поверенная в делах США заверила в готовности Штатов участвовать в разработке платформы и неизменности позиции насчет территориального суверенитета Украины.
В разговоре также был поднят вопрос необходимости усиления и обновления резолюций по Крыму по части милитаризации полуострова Россией и ситуации с правами человека. Их Украина в ближайшее время вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил в готовности его страны поддержать будущую платформу по деоккупации Крыма. Турция также готова быть активным участником Крымской платформы.
Ранее представительство президента Украины в Крыму выразило обеспокоенность критической гуманитарной ситуацией на территории оккупированного полуострова в связи с распространением коронавируса. Крымчане столкнулись с рядом проблем.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе не хватает коек для пациентов с COVID-19.