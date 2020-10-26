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США готовы к сотрудничеству по созданию Крымской платформы

Киев, Понедельник 26 октября 2020 20:24
США готовы к сотрудничеству по созданию Крымской платформы
Фото: крымскотатарские флаги (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

США готовы работать над созданием Крымской платформы вместе с Украиной. Штаты и дальше подтверждают приверженность позиции по аннексии полуострова.

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел.

В Киеве состоялась встреча временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин с первой замглавы МИД Эмине Джапаровой. В разговоре они обсудили вопросы Крыма.

Джапарова представила Квин видение основных элементов и наполнения Крымской платформы, целью которой является консолидации мировой позиции по непризнанию оккупации Крыма Россией.

Поверенная в делах США заверила в готовности Штатов участвовать в разработке платформы и неизменности позиции насчет территориального суверенитета Украины.

В разговоре также был поднят вопрос необходимости усиления и обновления резолюций по Крыму по части милитаризации полуострова Россией и ситуации с правами человека. Их Украина в ближайшее время вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил в готовности его страны поддержать будущую платформу по деоккупации Крыма. Турция также готова быть активным участником Крымской платформы.

Ранее представительство президента Украины в Крыму выразило обеспокоенность критической гуманитарной ситуацией на территории оккупированного полуострова в связи с распространением коронавируса. Крымчане столкнулись с рядом проблем.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе не хватает коек для пациентов с COVID-19.

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