Словенія підтримала членство України в НАТО

Україна має стати рівноправним членом Північноатлантичного альянсу. Відповідну декларацію було підписано між Україною та Словенією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
У документі сказано, що Словенія засуджує повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, бо це підриває основи Статуту ООН.
Окрім цього влада Словенії вважає, що Україна зробила визначний внесок для забезпечення безпеки як євроатлантичного простору, так і поза його межами. Зокрема це відбувається шляхом протистояння військовій агресії з боку Росії.
"Республіка Словенія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови", - сказано в декларації.
Окрім цього Україна підтримує кандидатуру Республіки Словенія на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2024-2025 років.
Нагадаємо, одним з прямих наслідків російського вторгнення стало рекордне зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни.
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