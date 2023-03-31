Словения поддержала членство Украины в НАТО

Украина должна стать равноправным членом Североатлантического альянса. Соответствующая декларация была подписана между Украиной и Словенией.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Офис президента Украины.
В документе говорится, что Словения осуждает полномасштабное военное вторжение России в Украину, потому что это подрывает основы Устава ООН.
Кроме этого власти Словении считают, что Украина внесла значительный вклад в обеспечение безопасности как евроатлантического пространства, так и за его пределами. В частности, это происходит путем противостояния военной агрессии со стороны России.
"Республика Словения поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия", - говорится в декларации.
Кроме этого, Украина поддерживает кандидатуру Республики Словения на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2024-2025 годов.
Напомним, одним из прямых последствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны.
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