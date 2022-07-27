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Словения готовит для Украины новый пакет военной помощи, - глава МИД

Новина українською →
Киев, Среда 27 июля 2022 17:07
Словения готовит для Украины новый пакет военной помощи, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Словении Таня Файон (gov.si)
Автор: Наталья Юрченко

Словения готовит для Украины новый пакет военной помощи, в котором будет прислушиваться к потребностям украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Словении Таню Файон во время брифинга.

Она подтвердила, что Украина обращалась к Словении с просьбой оказать военную помощь. Новое правительство рассмотрит запрос в ближайшие дни.

"Мы готовим новый пакет помощи Украине, он будет обсуждаться буквально в течение следующих нескольких дней. Но я заверила министра (Кулебу - ред.), что Словения будет оказывать (военную - ред.) помощь Украине и будет прислушиваться ко всем потребностям", - сказала Файон.

По ее словам, правительство обсудит некоторые аспекты нового пакета и позже проинформирует о деталях. Однако глава МИД уже заявила, что Словения предоставит Украине 8 млн евро.

"Словения в прошлом помогала Украине по военной и гуманитарной линии. Мы будем продолжать это делать. Я сегодня отметила, что, несмотря на небольшой размер нашей страны с населением около 2 млн человек, мы продолжаем оказывать помощь Украине. Мы предоставляем более 8 млн евро", - заявила министр.

Файон в очередной раз подчеркнула, что ее страна осуждает войну, которую развязала Россия, и отметила, что РФ создает угрозу для всего международного порядка.

Напомним, сегодня глава МИД Словении Таня Файон впервые после своего назначения прибыла в Киев с рабочим визитом.

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