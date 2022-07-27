Словенія готує для України новий пакет військової допомоги, - глава МЗС

Словенія готує для України новий пакет військової допомоги, в якому буде дослухатися до потреб української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Словенії Таню Файон під час брифінгу .

Вона підтвердила, що Україна зверталася до Словенії з проханням надати військову допомогу. Новий уряд розгляне запит найближчими днями.

"Ми готуємо новий пакет допомоги Україні, він буде обговорюватися буквально протягом наступних кількох днів. Але я запевнила міністра (Кулебу - ред.), що Словенія буде надавати (військову - ред.) допомогу Україні і буде дослухатися до всіх потреб", - сказала Файон.

За її словами, уряд обговорить деякі аспекти нового пакету та пізніше поінформує про деталі. Проте глава МЗС вже заявила, що Словенія надасть Україні 8 млн євро.

"Словенія в минулому допомагала Україні по військовій і гуманітарній лінії. Ми будемо продовжувати це робити. Я сьогодні зазначила, що, незважаючи на невеликий розмір нашої країни з населенням приблизно 2 млн осіб, ми продовжуємо надавати допомогу Україні. Ми надаємо понад 8 млн євро", - заявила міністр.

Файон в черговий раз наголосила, що її країна засуджує війну, яку розв'язала Росія, та зазначила, що РФ створює загрозу для всього міжнародного порядку.